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14 травня • оновлено в 17:30
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"Геній єдиноборств": МакГрегор звернувся до сім'ї Нурмагомедових

7.4т
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Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор висловив підтримку родині свого одвічного суперника Хабіба Нурмагомедова, чий батько, Абдулманап, знаходиться в комі в реанімації.

"Молюсь за одужання Абдулманапа Нурмагомедова. Ця людина виховала більше чемпіонів з різних видів боротьби, ніж ви можете собі уявити. Справжній геній змішаних єдиноборств. Я був дуже засмучений, почувши про ці новини. Молюся за сім'ю Нурмагомедова", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова

Спорт-Експрес

Нагадаємо, що 25 квітня Нурмагомедов-старший був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Тест на коронавірус, який йому зробили, показав негативний результат. 57-річний Абдулманап є тренером по самбо і змішаним єдиноборствам. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов знаходиться у вкрай важкому стані в одному з військових клінічних госпіталів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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