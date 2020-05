"Геній єдиноборств": МакГрегор звернувся до сім'ї Нурмагомедових

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор висловив підтримку родині свого одвічного суперника Хабіба Нурмагомедова, чий батько, Абдулманап, знаходиться в комі в реанімації.

"Молюсь за одужання Абдулманапа Нурмагомедова. Ця людина виховала більше чемпіонів з різних видів боротьби, ніж ви можете собі уявити. Справжній геній змішаних єдиноборств. Я був дуже засмучений, почувши про ці новини. Молюся за сім'ю Нурмагомедова", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN