Французький спортсмен пробіг марафон на балконі через коронавірус

Французький спортсмен з міста Бальма Еліша Ночомовіц пробіг марафонську дистанцію (42,2 км) на своєму семиметровому балконі, не виходячи за його межі.

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, на подолання цієї відстані у нього пішло 6 годин і 48 хвилин. Він зробив близько шести тисяч кіл по балкону.

Еліша Ночомовіц The National

Ночомовіц хотів показати, що самоізоляція в умовах коронавірусу не заважає йому зберігати фізичне і психологічне здоров'я та займатися улюбленою справою. Він також висловив величезну подяку медикам, які докладають максимальні зусилля для боротьби із захворюванням.

32-річний француз зазначив, що це випробування стало для нього непростим, оскільки від постійних поворотів у нього паморочилося в голові.

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