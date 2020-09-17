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Фігуристку збірної Росії дискваліфікували на 10 років за підробку меддовідки

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,0 т.
Марія Сотскова

Фігуристку збірної Росії Марію Сотскову дискваліфікували на десять років за підробку медичної довідки, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в РУСАДА.

У Дисциплінарному комітетi Російського антидопінгового агентства заявили, що Сотскова представила фальшивий документ в якості виправдання за пропуск допінг-тестів.

"За наявною у мене інформацією, в одній iз допінг-проб спортсменки також було виявлено заборонену речовину. Думаю, скоро має з'явитися офіційне рішення на сайті РУСАДА", – додав співрозмовник ТАСС.

Сотскова – срібний призер фіналу Гран-прі сезону-2017/2018. На Олімпійських іграх в Пхенчхані вона посіла восьме місце. В її активі також "срібло" і "бронза" чемпіонатів Росії.

У 2019 російського стрибуна у висоту Данила Лисенка відсторонили від змагань на два роки через пропуску допінг-тестів. Спортсмен надав підроблені документи, які нібито підтверджували його хворобу під час здачі тестів.

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