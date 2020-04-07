Ентоні Сміт з UFC побився з грабіжником, що забрався в його будинок

Третій номер у напівважкій вазі боєць UFC Ентоні Сміт розповів, як 5 квітня о 4 годині ранку вступив у бійку з грабіжником, який пробрався в його будинок.

"Жодна нормальна людина не може так битися. Він звичайний хлопець, але у мене виникли з ним серйозні проблеми. Він приймав на себе всі удари – кожен кулак, лікоть і коліно – але все одно продовжував битися зі мною", – цитує слова Сміта MMAJunkie.

Ентоні Сміт talkSPORT

Він зазначив, що цей бій був одним з найскладніших в його житті.

"Я не збрешу, якщо скажу, що цей бій був одним з найскладніших в моєму житті. Я був готовий померти. Ніхто не забирається в чужий будинок серед ночі з хорошими намірами", – додав боєць.

Відзначимо, що Сміту вдалося стримати грабіжника та дочекатися приїзду поліцейських, які його й затримали. У будинку знаходилися його дружина, троє дітей і теща. Ніхто з них не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць UFC Майк Перрі не зміг стриматися і вирубив незнайомця, опублікувавши відео нокауту.

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