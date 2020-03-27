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27 березня • оновлено в 18:40
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Ємельяненко зробив несподівану заяву

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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що знаходиться в пошуках нареченої для створення сім'ї, опублікувавши у себе в Instagram фотографію з голим торсом.

"Я в пошуках нареченої для створення сім'ї. Моє серце ніким не зайняте", – підписав знімок росіянин.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

fightnews.info

"В пошуках": Ємельяненко зробив несподівану заяву

@alexemelyanenko

Варто відзначити, що на початку березня Ємельяненко-молодший повідомив про примирення зі своєю колишньою дружиною Поліною Селедцовою, з якої вони провели близько семи років разом, а розлучилися у 2019 році. Він заявляв, що не робитиме їй пропозицію самостійно і почекає, поки вона сама проявить ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз Олександр Ємельяненко знаходиться в Чечні, де готується до бою проти Магомеда Ісмаїлова, який нещодавно був перенесений через коронавірус.

Також у цьому році на нього чекають поєдинки проти Володимира Мінєєва за правилами боксу і Олександра Шлеменко за правилами MMA.

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Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Грозний
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