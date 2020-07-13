Ємельяненко зізнався, що йому подобається бити людей
Олександр Ємельяненко поміркував про свою кар'єру. Instagram Олександра Ємельяненка
Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко зізнався, що отримує задоволення від можливості битися на професійному рівні.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спортсмен опублікував відео, на якому поміркував про свою кар'єру, напередодні поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова 24 липня.
"Залишився рівно тиждень до вильоту в Сочі. Турнір проходитиме саме там. А сьогодні весь ранок розмірковую про свою роботу. Цікава вона у мене все ж. Робота – бити людей. І вона мені подобається", – сказав Ємельяненко-молодший.
Відзначимо, що поєдинок Ємельяненко – Ісмаїлов стане головною подією турніру АСА 107.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко зробив відверте зізнання про взаємини з братом Федором.