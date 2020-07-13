Ємельяненко зізнався, що йому подобається бити людей

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко зізнався, що отримує задоволення від можливості битися на професійному рівні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спортсмен опублікував відео, на якому поміркував про свою кар'єру, напередодні поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова 24 липня.

"Залишився рівно тиждень до вильоту в Сочі. Турнір проходитиме саме там. А сьогодні весь ранок розмірковую про свою роботу. Цікава вона у мене все ж. Робота – бити людей. І вона мені подобається", – сказав Ємельяненко-молодший.

Відзначимо, що поєдинок Ємельяненко – Ісмаїлов стане головною подією турніру АСА 107.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко зробив відверте зізнання про взаємини з братом Федором.