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Ємельяненко відмовився зараховувати собі поразку від Ісмаїлова

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,1 т.
Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко програв Ісмайлову, але відмовився це визнавати.

Російський боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко відмовився визнавати свою поразку від Магомеда Ісмаїлова.

38-річний важковаговик назвав перемогу опонента "стрьомною".

"На відміну від нього, я вийшов битися. Думав, він чоловік і вийде битися за свою честь. А Мага, як і всі, кидається в ноги і рятується тим, чим може", – цитує Ємельяненка Vseprosport.

Він також поділився думкою, що набагато краще за суперника був готовий функціонально, а більшу частину поєдинку не відчував ніякої загрози від Ісмаїлова.

"Стрьомна перемога Ісмаїлова. Нехай зарахує її собі, а я собі цю поразку вважати не буду", – додав Ємельяненко.

У спортсмена також залишилися питання і до роботи рефері.

"Якщо людина переводить бій у партер, щоб створювати видимість роботи, треба піднімати бійців в стійку", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Ісмаїлова.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

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