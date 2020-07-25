Ємельяненко відмовився зараховувати собі поразку від Ісмаїлова

Російський боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко відмовився визнавати свою поразку від Магомеда Ісмаїлова.

38-річний важковаговик назвав перемогу опонента "стрьомною".

"На відміну від нього, я вийшов битися. Думав, він чоловік і вийде битися за свою честь. А Мага, як і всі, кидається в ноги і рятується тим, чим може", – цитує Ємельяненка Vseprosport.

Він також поділився думкою, що набагато краще за суперника був готовий функціонально, а більшу частину поєдинку не відчував ніякої загрози від Ісмаїлова.

"Стрьомна перемога Ісмаїлова. Нехай зарахує її собі, а я собі цю поразку вважати не буду", – додав Ємельяненко.

У спортсмена також залишилися питання і до роботи рефері.

"Якщо людина переводить бій у партер, щоб створювати видимість роботи, треба піднімати бійців в стійку", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко був відправлений до лікарні після сенсаційної поразки від Ісмаїлова.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.