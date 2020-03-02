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2 березня • оновлено в 20:30
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Ємельяненко намагався зґвалтувати дружину російського самбіста

6.7т
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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов назвав свого скандального колегу Олександра Ємельяненка небезпечним для суспільства.

Зокрема, він розповів, що Ємельяненко-молодший одного разу намагався зґвалтувати дружину одного з самбістів.

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"Ми беремо людину, яка може підійти і вдарити жінку прилюдно, може плюнути в обличчя. Нещодавно я спілкувався з людиною зі збірної Росії по самбо. Вони були разом на зборах. Олександр напивався і намагався зґвалтувати дружину одного з членів збірної країни. Це не поодинокий випадок, не раз і не два, він поводиться так постійно. Йому потрібен тільки батіг. Ця людина небезпечна для суспільства. Він напивається і починає ґвалтувати, бити і так далі", – заявив Харитонов в інтерв'ю YouTube-каналу Олександра Лютикова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали відео, як Олександра Ємельяненка виводять із запою у Чечні. Зокрема, боєць провів спаринг із главою республіки Рамзаном Кадировим.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Общество продажных к а к л о в понимает, о чем речь, сами пресмыкаются перед п и н д о с а м и.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Какое общество,такие и представители в спорте
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Гоша Злой
Гоша Злой
досмотрел до конца. в последней фразе 1000% правды. платила дань московия монголам 300 лет и теперь будет платит Кавказу еще столько же.... печалька
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Гоша Злой, в башке твоей дерьмо... печалька
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Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
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1.88 Сделать ставку
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1.86 Сделать ставку
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