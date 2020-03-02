Ємельяненко намагався зґвалтувати дружину російського самбіста

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов назвав свого скандального колегу Олександра Ємельяненка небезпечним для суспільства.

Зокрема, він розповів, що Ємельяненко-молодший одного разу намагався зґвалтувати дружину одного з самбістів.

"Ми беремо людину, яка може підійти і вдарити жінку прилюдно, може плюнути в обличчя. Нещодавно я спілкувався з людиною зі збірної Росії по самбо. Вони були разом на зборах. Олександр напивався і намагався зґвалтувати дружину одного з членів збірної країни. Це не поодинокий випадок, не раз і не два, він поводиться так постійно. Йому потрібен тільки батіг. Ця людина небезпечна для суспільства. Він напивається і починає ґвалтувати, бити і так далі", – заявив Харитонов в інтерв'ю YouTube-каналу Олександра Лютикова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали відео, як Олександра Ємельяненка виводять із запою у Чечні. Зокрема, боєць провів спаринг із главою республіки Рамзаном Кадировим.

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