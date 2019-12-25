Ємельяненко – Джексон: прогноз на Bellator 237

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко вважається фаворитом бою з американцем Куінтоном Джексоном, який відбудеться 29 грудня в рамках турніру Bellator 237.

Поєдинок стане останнім для росіянина в Японії. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію бою Ємельяненко – Джексон. Орієнтовний час початку – 12:00 за київським і 13:00 за московським часом.

Ємельяненко – Джексон Bellator

Ставки на перемогу Ємельяненка приймаються з коефіцієнтом 1,50. Нічия оцінюється котируванням 45,00. А показники на успіх американського бійця досягають рівня 2,144. При цьому аналітики впевнені, що поєдинок не пройде повну дистанцію в три раунди. Коефіцієнт на відповідну позицію дорівнює 1,32.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві натовпом побили відомого російського бійця ММА Дмитра Кузнєцова.

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