Ємельяненка побили в Москві: боєць у лікарні

Російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Олександра Ємельяненка після бою в рамках ліги World Fighting Championship Akhmat з американцем Тоні Джонсоном відправили в лікарню. Сам поєдинок завершився внічию.

Лікарі зафіксували у спортсмена гематоми і забої. Ємельяненко покинув московські "Лужники" на кареті швидкої допомоги, по дорозі він поскаржився, що "у нього око не бачить".

Олександр Ємельяненко

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У травні 2015 року Олександра Ємельяненка було засуджено за згвалтування домогосподарки. У листопаді 2016 року він вийшов на свободу.

У березні 2018 року Олександр нокаутував поляка Шимона Байора в першому раунді головного поєдинку "Битви на Волзі" в Тольятті.