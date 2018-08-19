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Ємельяненка побили в Москві: боєць у лікарні

23.4тЧитати новину російською

Російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Олександра Ємельяненка після бою в рамках ліги World Fighting Championship Akhmat з американцем Тоні Джонсоном відправили в лікарню. Сам поєдинок завершився внічию.

Лікарі зафіксували у спортсмена гематоми і забої. Ємельяненко покинув московські "Лужники" на кареті швидкої допомоги, по дорозі він поскаржився, що "у нього око не бачить".

Олександр Ємельяненко

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У травні 2015 року Олександра Ємельяненка було засуджено за згвалтування домогосподарки. У листопаді 2016 року він вийшов на свободу.

У березні 2018 року Олександр нокаутував поляка Шимона Байора в першому раунді головного поєдинку "Битви на Волзі" в Тольятті.

Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Mazur Igor
Mazur Igor
Як для москаля, то ше добре виглядає.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Если и с таким хлабалом у сволочи кацапской получилась "ничья" _ что говорить о судействе???
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Какая классная скрепная рожа. Главное, чтобы поотлетавшие скрепы не забыли собрать.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Иванов Вадим, соберут, рюсиш швайне Иванофф Вадим, и твоего хохлорюзькага мнения не спросят.
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