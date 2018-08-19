Ємельяненка побили в Москві: боєць у лікарні

Російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Олександра Ємельяненка після бою в рамках ліги World Fighting Championship Akhmat з американцем Тоні Джонсоном відправили в лікарню. Сам поєдинок завершився внічию.
Лікарі зафіксували у спортсмена гематоми і забої. Ємельяненко покинув московські "Лужники" на кареті швидкої допомоги, по дорозі він поскаржився, що "у нього око не бачить".
Олександр Ємельяненко
У травні 2015 року Олександра Ємельяненка було засуджено за згвалтування домогосподарки. У листопаді 2016 року він вийшов на свободу.
У березні 2018 року Олександр нокаутував поляка Шимона Байора в першому раунді головного поєдинку "Битви на Волзі" в Тольятті.