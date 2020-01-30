Є "золото"! Українські легкоатлетки зробили медальний дубль на престижному турнірі

Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко стали переможницями зі стрибків у висоту на міжнародному змаганні Springer-Meeting у німецькому Коттбусі.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, Магучіх зуміла підкорити висоту 1,98 м, що принесло їй "золото", а Левченко закінчила виступ з показником 1,96 м, опинившись на другій позиції. "Бронзові" медалі отримала представниця Польщі Каміла Лічвінко, зупинившись на висоті 1,94 м.

Ярослава Магучіх Leichtathletik.de

Після завоювання першого місця Магучіх спробувала побити рекорд України та світовий рекорд серед спортсменок до 20 років у приміщенні, який складає 2,02 м, однак ця позначка їй не підкорилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Меморіалі Дем'янюка у Львові Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд для спортсменок до 20 років у закритих приміщеннях.

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