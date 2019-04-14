Двома ногами в голову: в Росії спортсмени влаштували дику бійку - опубліковано відео

В одній з нижчих лих чемпіонату Росії з водного поло відбулася грандіозна бійка. Інцидент трапився в матчі "Казань" - "Москвич".

На відео видно, як ватерполістам "Москвича" не сподобалося те, що сказав тренер казанців. Після першого попадання м'ячем здалеку почалася словесна перепалка. Дівчина-суддя стала закривати чоловіка в шортах від кидків, після чого один з гравців зарядив в неї м'ячем.

Тренер не довго думаючи стрибнув у басейн з двох ніг, цілячись в кривдника. OBOZREVATEL пропонує вашій увазі запис події.

Новини Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком" завершився моторошним побоїщем.

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