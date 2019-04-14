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Двома ногами в голову: в Росії спортсмени влаштували дику бійку - опубліковано відео

6.4тЧитати матеріал російською

В одній з нижчих лих чемпіонату Росії з водного поло відбулася грандіозна бійка. Інцидент трапився в матчі "Казань" - "Москвич".

На відео видно, як ватерполістам "Москвича" не сподобалося те, що сказав тренер казанців. Після першого попадання м'ячем здалеку почалася словесна перепалка. Дівчина-суддя стала закривати чоловіка в шортах від кидків, після чого один з гравців зарядив в неї м'ячем.

Тренер не довго думаючи стрибнув у басейн з двох ніг, цілячись в кривдника. OBOZREVATEL пропонує вашій увазі запис події.

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Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком" завершився моторошним побоїщем.

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Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
свинорылые,всё мониторите? ))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские свиньи везде обгадятся
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Ещё вопросы по этим одичалым скотам есть?
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