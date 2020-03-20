Двоє спортивних журналістів померли від коронавірусу в Іспанії

Двоє спортивних журналістів з Іспанії померли від коронавірусу.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Хосе Марія Кандела і Томас Діас-Вальдес AIPSmedia

19 березня у віці 59 років помер Хосе Марія Кандела, що працював на національному радіо Іспанії. Також від захворювання помер 78-річний директор видання General Motorpoint Networks Editores Томас Діас-Вальдес. Крім цього протягом 30 років він працював в газеті AS.

Іспанія є однією з країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Іспанії наблизилася до 20 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Динамо" звернулися до вболівальників через ситуацію з коронавірусом.

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