Двоє спортивних журналістів померли від коронавірусу в Іспанії

Двоє спортивних журналістів з Іспанії померли від коронавірусу.
Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).
Хосе Марія Кандела і Томас Діас-Вальдес
AIPSmedia
19 березня у віці 59 років помер Хосе Марія Кандела, що працював на національному радіо Іспанії. Також від захворювання помер 78-річний директор видання General Motorpoint Networks Editores Томас Діас-Вальдес. Крім цього протягом 30 років він працював в газеті AS.
Іспанія є однією з країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Іспанії наблизилася до 20 тис.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Динамо" звернулися до вболівальників через ситуацію з коронавірусом.
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