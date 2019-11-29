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30 листопада • оновлено в 11:07
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"Найкращий час": Ємельяненко епічно прогнувся перед Путіним

4.9т
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Російський боєць в змішаних єдиноборствах Олександр Ємельяненко прогнувся перед президентом РФ Володимиром Путіним, подякувавши йому за "чудові часи", які настали в країні.

"Чи подобається мені час, в який я живу? Прекрасний час. Чудовий час. Багато людей незгодних, незадоволених, ненависних. Але ми живемо в найкращий час. Дякую за це нашому президенту Володимиру Володимировичу", – заявив Ємельяненко в інтерв'ю на YouTube-каналі Оксани Кравцової.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

FightTime

Він вважає, що незгодні з Путіним люди "дурні", тому що не знають, що значить бути президентом.

"Все готові стати президентами, у кожного є план, як вивести нашу країну вперед і стати лідерами на світовій арені. Але перед цим кожному потрібно трохи вкрасти грошей і відпочити зі своїми друзями, а потім вони приступлять до виконання обов'язків президента. Дурні люди", – сказав російський боєць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 29 листопада, відбудеться найочікуваніший бій року в Росії між Михайлом Кокляєвим і Олександром Емельяненко.

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Особи
Володимир Путін Олександр Емельяненко
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hunt andres
hunt andres
Респект!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
кто это?
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hunt andres
hunt andres
Куралесов Вася, Кто вася куролесов, мы не знаем. Но можем предположить. Свидомит в обосранных шальварах и вышиванке. С кастрюлей на голове.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Куралесов Вася, ватобоец...
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фил филька
фил филька
не просто эпично а легендарно величественно былинно фантастично и конечно же (любимое обозовское) мощно прогнулся)))
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hunt andres
hunt andres
фил филька, про феерично и одиозно...забыл?))))))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, добавь эпитетов немного и будет тебе счастье...
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