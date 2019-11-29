"Найкращий час": Ємельяненко епічно прогнувся перед Путіним

Російський боєць в змішаних єдиноборствах Олександр Ємельяненко прогнувся перед президентом РФ Володимиром Путіним, подякувавши йому за "чудові часи", які настали в країні.

"Чи подобається мені час, в який я живу? Прекрасний час. Чудовий час. Багато людей незгодних, незадоволених, ненависних. Але ми живемо в найкращий час. Дякую за це нашому президенту Володимиру Володимировичу", – заявив Ємельяненко в інтерв'ю на YouTube-каналі Оксани Кравцової.

Олександр Ємельяненко FightTime

Він вважає, що незгодні з Путіним люди "дурні", тому що не знають, що значить бути президентом.

"Все готові стати президентами, у кожного є план, як вивести нашу країну вперед і стати лідерами на світовій арені. Але перед цим кожному потрібно трохи вкрасти грошей і відпочити зі своїми друзями, а потім вони приступлять до виконання обов'язків президента. Дурні люди", – сказав російський боєць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 29 листопада, відбудеться найочікуваніший бій року в Росії між Михайлом Кокляєвим і Олександром Емельяненко.

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