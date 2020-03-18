Головна Новини
18 березня • оновлено в 21:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Дружина чемпіонки UFC Аманди Нуньєс повідомила про вагітність

4.1т
Читати матеріал російською

Дружина чемпіонки UFC в напівлегкій і найлегшій вазі Аманди Нуньєс оголосила про свою вагітність.

Боєць змішаного стилю (ММА) Ніна Ансарофф у себе в Instagram заявила, що дитина з'явиться на світ у середині вересня, при цьому вона не уточнила її стать. Також спортсменка заявила, що планує продовжувати виступати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) після пологів.

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

@ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

@ninaansaroff

Ніна Ансарофф (праворуч) і Аманда Нуньєс

Ніна Ансарофф (праворуч) і Аманда Нуньєс

@ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

@ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс

@ninaansaroff

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку минулого року Нуньєс, яка є відкритою лесбіянкою і в серпні 2018-го уклала шлюб з Ансарофф, порадувала своїх фоловерів оголеною фотосесією.

Після того, як бразилійка захистила свій титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі, нокаутувавши американку Холлі Холм на турнірі UFC239, вона виклала знімки, де позує без одягу, прикриваючись чемпіонськими поясами.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку