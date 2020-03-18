Дружина чемпіонки UFC в напівлегкій і найлегшій вазі Аманди Нуньєс оголосила про свою вагітність.

Боєць змішаного стилю (ММА) Ніна Ансарофф у себе в Instagram заявила, що дитина з'явиться на світ у середині вересня, при цьому вона не уточнила її стать. Також спортсменка заявила, що планує продовжувати виступати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) після пологів.

Ніна Ансарофф @ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс @ninaansaroff

Ніна Ансарофф (праворуч) і Аманда Нуньєс @ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс @ninaansaroff

Ніна Ансарофф (зліва) і Аманда Нуньєс @ninaansaroff

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку минулого року Нуньєс, яка є відкритою лесбіянкою і в серпні 2018-го уклала шлюб з Ансарофф, порадувала своїх фоловерів оголеною фотосесією.

Після того, як бразилійка захистила свій титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі, нокаутувавши американку Холлі Холм на турнірі UFC239, вона виклала знімки, де позує без одягу, прикриваючись чемпіонськими поясами.

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