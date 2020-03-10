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10 березня • оновлено в 19:55
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Друг Конора показав відео, де він б'є в голову Хабіба Нурмагомедова

1.8т
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Друг і спаринг-партнер Конора Макгрегора Діллон Деніс опублікував у своєму акаунті в соцмережах відео бійки з бою 2018-го.

Боєць Bellator показав, як він б'є по голові російського чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року Нурмагомедов (26-0) переміг МакГрегора (21-3) задушливим прийомом. Перший захист титулу чемпіона UFC у легкій вазі відбулася в Лас-Вегасі (США) на легендарній арені "Т-mobile".

Після перемоги дагестанець переліз через октагон і напав на Деніса. Далі до бійки підключилися всі глядачі, що сиділи в перших рядах.

Відвідувачі T-Mobile Arena у Лас-Вегасі кидали в минає бійця пляшки, банки і прапори. Також Нурмагомедова облили пивом.

Свій наступний бій Хабіб проведе 18 квітня, в суботу. Суперником буде Тоні Фергюсон.

Головний поєдинок турніру UFC 249 відбудеться в Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр". Уже названий телеканал, який покаже цю зустріч.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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