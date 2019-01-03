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''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі

2.5тЧитати матеріал російською

Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заявив, що боєць не переживає з приводу засідання Атлетичної комісії штату Невада через бійку після UFC 229.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Послухайте, Хабіб зараз відпочиває і добре проводить час у райському Дагестані. Він навіть не думає про комісії. Жодних переживань, нехай вони роблять свою справу", — цитує Азіза MMA Fighting.

Такі слова команди російського чемпіона абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) викликали град насмішок в інтернеті.

"Ну якщо Дагестан це рай, то я мабуть буду атеїстом", "в "райському Дагестані"? Я вже не можу, як не кричати з цього генія. Ну Алі, ну досить бухати, Новий рік вже закінчився", — з сарказмом зазначають користувачі.

''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
''Досить бухати'': команду Хабіба зацькували у мережі
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''Реально з вулиці'': у Хабіба несподівано висловилися про Конора

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсував проведення реваншу Хабіб — Конор у 2019 році.

Нагадаємо, що перший поєдинок росіянина та ірландця проходив 6 жовтня і завершився перемогою Нурмагомедова задушливим прийомом у четвертому раунді.

У грудні минулого року з'явилася інформація, що Хабіб веде серйозну підготовку до поєдинку проти легендарного американського боксера Флойда Мейвезера.

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Кучеренко Дмитрий
Кучеренко Дмитрий
Тот неловкий момент, когда петухам не понятно, как можно свою родину называть раем!
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