Допінговий скандал: спіймана на брехні Росія зібралася "навести порядок" у WADA

Російський політик Андрій Клімов назвав новий виток допінгового скандалу зі спортсменами з РФ проявом русофобії.

Крім того, член Ради Федерацій заговорив про змову західних країн, незважаючи на очевидні докази провини Росії.

WADA MIGnews.com

"Навколо цієї історії гіпертрофована увага русофобів всякого штибу. Я не раз висловлювався, що час ініціювати питання про реорганізацію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). В ньому більшість голосів за дивним збігом обставин належить представникам західного світу, причому країнам блоку НАТО. Просто порахуйте. Час тут навести порядок", – наводить слова Климова "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію спіймали на підміні даних Московського антидопінгового центру. Комітет щодо відповідності WADA рекомендував усунути РФ на чотири роки від всіх міжнародних змагань.

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