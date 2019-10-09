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9 жовтня • оновлено в 18:47
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Допінг-скандал із Росією: WADA зробило важливу заяву

4.1т Читати матеріал російською

Керівництво Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) підтвердило отримання від російської сторони пояснень щодо бази даних, отриманої з московської антидопінгової лабораторії.

У WADA підтвердили отримання роз'яснень від Росії

У WADA підтвердили отримання роз'яснень від Росії

MIGnews.com

Лист із відповідями на 31 питання підготували незалежні російські експерти, заявив міністр Павло Колобков, чиї слова наводить DW. Він підкреслив готовність російської сторони й надалі співпрацювати, "щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у WADA виникли підозри у фальсифікації даних московської антидопінгової лабораторії. Голова комітету WADA щодо відповідності Джонатан Тейлор заявив, що з бази даних лабораторії була видалена частина інформації про позитивні допінг-проби російських спортсменів. Росії був даний тритижневий термін, щоб відповісти на поставлені запитання. Він сплив 8 жовтня.

Якщо сумніви WADA в справжності отриманих з Москви даних підтвердяться, то Росії може загрожувати відсторонення від участі в літній Олімпіаді-2020 у Токіо і зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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Тема
допінговий скандал
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
А эти всё не окончил жрать премиксы... Во спортсмены, клоуны.
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