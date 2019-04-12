"Додав символіки": зрадник України розповів про заборону від UFC

Відомому бійцю змішаних єдиноборств (ММА) Микиті Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Уродженець Красного Луча Луганської області, який вже довгий час проживає в Москві і має намір прийняти російське громадянство, в інтерв'ю Octagon-TV згадав про бій 2016 року.

Микита Крилов UFC

"UFC регламентує такі речі. Якось хотів вийти під "День перемоги". Це було в Роттердамі. Бій із Едом Херманом. 8 травня мав проходити бій, і я вирішив додати символіки. Але мені сказали: "Ахтунг, не можна", – розповів Крилов

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць Вадим Шабадаш ефектно нокаутував росіянина Івана Богданова на турнірі в Алмати.

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