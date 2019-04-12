МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

"Додав символіки": зрадник України розповів про заборону від UFC

2.6тЧитати матеріал російською

Відомому бійцю змішаних єдиноборств (ММА) Микиті Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Уродженець Красного Луча Луганської області, який вже довгий час проживає в Москві і має намір прийняти російське громадянство, в інтерв'ю Octagon-TV згадав про бій 2016 року.

Микита Крилов

Микита Крилов

UFC

Новини
Унікальний чемпіон UFC придушив фаната – момент зняли очевидці

"UFC регламентує такі речі. Якось хотів вийти під "День перемоги". Це було в Роттердамі. Бій із Едом Херманом. 8 травня мав проходити бій, і я вирішив додати символіки. Але мені сказали: "Ахтунг, не можна", – розповів Крилов

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць Вадим Шабадаш ефектно нокаутував росіянина Івана Богданова на турнірі в Алмати.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
UFCMMA
Особа
Микита Крилов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
24
18
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Coburn Isabel
Coburn Isabel
Кращі онлайн вакансії ..... Google пропонує домашній бізнес в Інтернеті вдома, ви можете заробити до $ 32587 на місяць незабаром після декількох годин роботи. Я почав цю роботу, і я ніколи не був щасливішимм, i тепер я ділюся з вами , завітайте на цей веб-сайт, щoб дізнатися більше ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Хороши что клоуны уезжают в цирк...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки