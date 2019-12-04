"Досі не маємо..." Різатдінова зробила різку заяву

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпіади-2016 Анна Різатдінова розповіла про погану ситуацію зі спортивною інфраструктурою для підготовки збірної з художньої гімнастики.

Анна Різатдінова instagram / anna_rizatdinova

"Художній гімнастиці допомагали меценати, олігархи, але цих вкладень виявилося недостатньо, щоб побудувати базу. Художня гімнастика приносить медалі з покоління в покоління, починаючи з 1992 року. Гімнастика у нас на п'єдесталі на Олімпійських іграх. І до цих пір ми не маємо олімпійської бази, де діти можуть тренуватися, харчуватися, жити, вчитися. Це те, що є в усіх країнах світу", – сказала Різатдінова в інтерв'ю YouTube-каналу "Українська правда".

Вона порівняла умови, в яких тренуються українські спортсменки, з інфраструктурою іншої пострадянської країни.

"У нас єдина база знаходиться в Кончі-Заспі, де тренуються представники багатьох видів спорту. Але художня гімнастика тренується окремо і у нас недостатня висота стелі, недостатньо килимів. Наприклад, у нас в залі, де тренується збірна, лежить два повноцінних килими. У той же час в Азербайджані близько 16 килимів", – додала відома у минулому спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Різатдінова стала фіналісткою танцювального шоу "Танці з зірками", посівши у суперфіналі друге місце.

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