Дивом не загинув: російський гонщик потрапив у страшну аварію — відео

Російський пілот команди "КАМАЗ-майстер" Сергій Купріянов ледь не загинув під час ралі Africa Eco Race 2019.

На сьомому етапі змагань, які проходять на території Північної Африки, представник РФ вів запеклу боротьбу за перемогу із французом Домініком Лором. Купріянов у фінішному створі не впорався з керуванням свого баггі (невеликий легкий автомобіль для їзди бездоріжжям).

Авто росіянина зачепило машину суперника, після чого обидва вони зробили кілька переворотів, розбившись вщент. Пілоти лишилися живі, але їхні екіпажі не підлягають швидкому відновленню, тому перегони для них достроково завершені.

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