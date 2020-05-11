Головна Новини
11 травня • оновлено в 13:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Дивитися шкода": Фергюсон показав обличчя після нокауту від Гетжі

899
Читати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон показав, як виглядає його обличчя після програшу в бою проти Джастіна Гетжі на UFC 249.

"Дякую, що дбаєш про мене", – підписав боєць знімок з дружиною.

"Дивитися шкода": Фергюсон показав обличчя після нокауту від Гетжі

@tonyfergusonxt

Переважна більшість користувачів хвалить Фергюсона за стійкість, яку він проявив, незважаючи на силу і кількість пропущених ударів.

"Братан, дивитися на тебе шкода. Він тебе дуже сильно побив, а Хабіб тебе просто задушив би", "Справжній воїн. Ніколи не бачив, щоб когось так сильно били, а він залишався на ногах", "Хоч щічки з'явилися, а то такий худий був".

Американець також опублікував короткий ролик, на якому він танцює, показуючи, що не впадає у відчай, не дивлячись на поразку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гетжі сенсаційно переміг Фергюсона технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку. В результаті отриманих травм Тоні був госпіталізований. У нього перелом орбітальної кістки.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особа
Тонi Фергюсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
pro100
VS
Syman
Тотал меньше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
Virtus.pro
Победа Espada с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку
Envy
VS
100 Thieves
Победа Envy с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку