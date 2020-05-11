"Дивитися шкода": Фергюсон показав обличчя після нокауту від Гетжі

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон показав, як виглядає його обличчя після програшу в бою проти Джастіна Гетжі на UFC 249.

"Дякую, що дбаєш про мене", – підписав боєць знімок з дружиною.

@tonyfergusonxt

Переважна більшість користувачів хвалить Фергюсона за стійкість, яку він проявив, незважаючи на силу і кількість пропущених ударів.

"Братан, дивитися на тебе шкода. Він тебе дуже сильно побив, а Хабіб тебе просто задушив би", "Справжній воїн. Ніколи не бачив, щоб когось так сильно били, а він залишався на ногах", "Хоч щічки з'явилися, а то такий худий був".

Американець також опублікував короткий ролик, на якому він танцює, показуючи, що не впадає у відчай, не дивлячись на поразку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гетжі сенсаційно переміг Фергюсона технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку. В результаті отриманих травм Тоні був госпіталізований. У нього перелом орбітальної кістки.

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