Дівчину-бійця з РФ загнобили через зміну громадянства

Російського бійця Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Яну Куницький піддалася критиці співвітчизників через рішення переїхати в США. Дівчину звинуватили у відсутності патріотизму.

"Пишуть, що ми не патріоти, продалися Америці і все таке. Я люблю Росію і Санкт-Петербург, але у нас немає можливостей готуватися. Росія не створює ніяких умов. По суті я працюю на американську компанію, а тут є всі умови для спортсменів , що представляють інші країни. Про що взагалі можна говорити. У нас же відсутня будь-яка підтримка", - цитує Куницьку Sport24.

Яна Куницька www.instagram.com/yanamma

Росіянка дебютувала в UFC з поразки від чемпіонки Кріс Сайборг Жустін нокаутом в першому раунді. У жовтні 2018 року Куницька провела другий поєдинок, де згідно з рішенням суддів здобула перемогу над Лінц Ленсберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-хокеїст чеховського "Вітязя" Рід Сімпсон поділився спогадами про життя в Росії. Канадський спортсмен був шокований тим, що відбувається в країні, де він колись виступав.

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