Дівчина-боєць MMA перемогла рідкісним "хрускотом скорпіона". Відео
Словацька спортсменка Моніка Чочлікова, яка виступає в змішаних бойових мистецтвах (ММА), перемогла Джейд Джоранд рідкісним больовим прийомом – "хрускотом скорпіона".
Випадок стався під час поєдинку на турнірі Bellator 247. Перебуваючи знизу, 28-річна Моніка стиснула корпус опонентки обома ногами, сильно стиснувши ребра. Не витримавши болю Джоранд здалася.
Експерт Bellator Джон Маккарті, який в минулому судив поєдинки UFC, заявив, що жодного разу не бачив даного прийому в MMA.
There's a first time for everything!- BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2020
🎙 @JohnMcCarthyMMA says he 's never seen the "superguard" (🦂 aka scorpion crunch) pulled off in #MMA & Monika Tochlikova made it happen at # Bellator247.
We are live now on YouTube! 👇
▶ ️ https://t.co/rTzaAC8ttR # Bellator247 pic.twitter.com/m1cSSNwbSC
Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця MMA нокаутували рідкісним ударом. 29-річний росіянин захопив ногу суперника і перевів сутичку в партер. У цей момент опонент відмінно потрапив бекфістом в щелепу і вимкнув росіянина.