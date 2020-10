Дівчина-боєць MMA перемогла рідкісним 'хрускотом скорпіона'. Відео

Словацька спортсменка Моніка Чочлікова, яка виступає в змішаних бойових мистецтвах (ММА), перемогла Джейд Джоранд рідкісним больовим прийомом – "хрускотом скорпіона".

Випадок стався під час поєдинку на турнірі Bellator 247. Перебуваючи знизу, 28-річна Моніка стиснула корпус опонентки обома ногами, сильно стиснувши ребра. Не витримавши болю Джоранд здалася.

Експерт Bellator Джон Маккарті, який в минулому судив поєдинки UFC, заявив, що жодного разу не бачив даного прийому в MMA.

