Американські бійці змішаних єдиноборств ( MMA ) Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в неділю, 3 листопада, провели головний бій в рамках івенту Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.

Зустріч за титул "найжорсткішого ублюдка" (Baddest Motherfucker) пройшла на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку і завершилася перемогою Масвідаля. Бій був зупинений перед 4-м раундом через сильне розсічення Діаса.

A close look at the lacerations on Diaz's face which forced the doctor to stop fight the fight. #UFC244

(📸 @jhedges_photo / Getty) pic.twitter.com/1dmkyuI97h — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 3, 2019

Діас

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Діас – Масвідаль.

Діас (чорні труси) - Масвідаль

Уже в першому раунді Хорхе ударом ліктем в голову завдав жорстке розсічення опонентові, заваливши його на канвас, і кілька хвилин б'ючи. Лише до 2-й хвилині Нейту вдалося піднятися і організувати свої контратаки.

Діас (чорні труси) - Масвідаль

У другій 5-хвилинці перевага Масвідаля було більш явною. Його жорсткі і швидкі двійки по печінці і в голову кілька разів потрясли Діаса. Складалося враження, що Нейт чогось чекає.

Діас (чорні труси) - Масвідаль

У третьому відрізку вже Діас активізувався, пару раз "погладивши" обличчя суперника. Ближче до середини періоду бійці зовсім відмовилися від захисту і почалася видовищна рубка.

Діас (чорні труси) - Масвідаль

Перед четвертим раундом доктор оглянув Нейта і прийняв рішення зупинити бій через небезпечний розтин над правим оком.

Діас (чорні труси) - Масвідаль

Діас (чорні труси) - Масвідаль

Діас (чорні труси) - Масвідаль

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Нейт Діас висміяв російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова за фото з п'ятьма роздягненими чоловіками в одній ванні.

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