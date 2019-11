Американські бійці змішаних єдиноборств ( MMA ) Нейт Діас і Хорхе Масвідаль в неділю, 3 листопада, провели головний бій в рамках івенту Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 244.

Зустріч за титул "найжорсткішого ублюдка" (Baddest Motherfucker) пройшла на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку і завершилася перемогою Масвідаля. Бій був зупинений перед 4-м раундом через сильне розсічення Діаса.

A close look at the lacerations on Diaz's face which forced the doctor to stop fight the fight. #UFC244

(📸 @jhedges_photo / Getty) pic.twitter.com/1dmkyuI97h