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17 листопада • оновлено в 22:59
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Боєць ММА переміг рідкісним ударом "гуркіт грому" - відеофакт

Боєць ММА переміг рідкісним ударом "гуркіт грому" - відеофакт
Зустріч завершилася достроково
1.4т Читати матеріал російською

Французький боєць змішаного стилю (MMA) Деві Галон фантастичну перемогу над представником Великобританії Россом Пирсоном в поєдинку промоції Probellum 1.

Бій завершився в третьому раунді після того, як Галону вдалося провести рідкісний удар ногою з розвороту, який відомий під назвою "гуркіт грому".

35-річний уродженець Сандерленда явно не очікував, що французу вдасться так скластися в польоті, тому він навіть не встиг виставити блок. Рефері моментально зупинив зустріч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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