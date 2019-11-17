Боєць ММА переміг рідкісним ударом "гуркіт грому" - відеофакт

Французький боєць змішаного стилю (MMA) Деві Галон фантастичну перемогу над представником Великобританії Россом Пирсоном в поєдинку промоції Probellum 1.

Бій завершився в третьому раунді після того, як Галону вдалося провести рідкісний удар ногою з розвороту, який відомий під назвою "гуркіт грому".

35-річний уродженець Сандерленда явно не очікував, що французу вдасться так скластися в польоті, тому він навіть не встиг виставити блок. Рефері моментально зупинив зустріч.

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