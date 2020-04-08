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8 квітня • оновлено в 22:09
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Дейна Уайт не звинувачує Хабіба у відмові від бою з Фергюсоном

2.1т
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Глава UFC Дейна Уайт заявив, що не звинувачує росіянина Хабіба Нурмагомедова в тому, що його бій проти Тоні Фергюсона на турнірі UFC 249 зірвався.

"Так, бій Хабіба і Тоні зірвався, і я можу ще десять хвилин пояснювати, чому це сталося. Але реальність така, що ніхто в цьому не винен. Кожен раз, коли я прокидався зранку, щось змінювалося: щось закривалося або скасовувалося. Хабіба закрили в Росії. Всі ми наробили купу помилок у цій ситуації", – сказав Уайт в інтерв'ю журналісту ESPN Бретту Окамото.

Дейна Уайт

Дейна Уайт

Він також додав, що організація цього турніру є найскладнішим завданням в його житті. Глава UFC на два місяці вперед зарезервував приватний острів для проведення боїв. Зараз там облаштовують інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий повний кард турніру UFC 249.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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