"Де патріотизм?" У РФ чиновник наїхав на тренера за звільнення з-за низької зарплати

Глава Нагайбакского району Челябінської області Віталій Гайсин звинуватив тренера з гирьового спорту Володимира Семенова в безвідповідальності і відсутності патріотизму.

73-річний наставник Володимир Семенов з села Фершампенуаз вирішив звільнитися з клубу "Самсон" після багаторазових відмов місцевих чиновників виділити кошти на участь його підопічних у змаганнях, повідомляє "СнегТВ".

Володимир Семенов СнегТВ

Семенов більше 30 років тренував дітей, виховавши чемпіонів світу та Європи. Однак фахівець працював в клубі, в створенні якого брав участь багато років тому, на посаді прибиральника через відсутність профільної освіти.

Втомившись від байдужості чиновників, він вирішив кинути роботу. В адміністрації зустріли це рішення різкою критикою.

"При такому ставленні, коли хтось з якихось амбітних причин [вирішує]: "Я не буду тренувати". Я повинен змушувати? Я не називаю регалії цієї людини... Але давайте я запитаю: а де почуття відповідальності? Пишномовниим словами скажу: де патріотизм?" - обурився Гайсин.

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