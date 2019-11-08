Де дивитися онлайн Волков – Харді: на якому каналі трансляція бою UFC Fight Night 163

Знаменитий російський боєць змішаного типу Олександр Волков (30-7-0) виступить в со-головному бою вечора Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), який пройде в Москві 9 листопада.

Драго, як називають представника РФ, в поєдинку на "ЦСКА Арені" битиметься з американцем Грегом Харді (5-1-0) в рамках шоу UFC Fight Night 163, головною подією якого стане бій Забіта Могамедшаріпова та Келвіна Каттара.

Олександр Волков

Побачити поєдинок Волков – Харді можна буде в прямому ефірі на російському телеканалі РЕН ТВ. Орієнтовний початок – о 22:00 за київським і о 23:00 за московським часом. Крім того, трансляцію з Москви проведе американський ESPN+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в UFC у кривавому бою визначився володар пояса головного гангстера чемпіонату.

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