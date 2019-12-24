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25 грудня • оновлено в 00:01
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Де дивитися бій Ємельяненко - Джексон: розклад трансляцій Bellator 236

Де дивитися бій Ємельяненко - Джексон: розклад трансляцій Bellator 236
Поєдинок пройде на "Сайтама Супер Арена"
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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко в центральному поєдинку турніру Bellator 236 з битиметься з американцем Квінта Джексоном.

Зустріч розпочнеться о Японії в 12 дня 29 грудня. Пряма трансляції на Paramount і на DAZN (для США) розпочнеться 28 числа о 7 вечора за тихоокеанським часом.

Крім того, бій Ємельяненко - Джексон запланований в сітці мовлення російських телеканалів "Матч ТВ", "Матч! Планета" і "Матч! Боєць". Початок прямого ефіру о 05:00 ранку неділі, 29 грудня. Час вказаний київський.

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Автор
Максим Богданов
Теми
MMA Bellator
Особа
Федір Ємельяненко
Місце
Японія
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