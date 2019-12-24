Де дивитися бій Ємельяненко - Джексон: розклад трансляцій Bellator 236

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко в центральному поєдинку турніру Bellator 236 з битиметься з американцем Квінта Джексоном.
Зустріч розпочнеться о Японії в 12 дня 29 грудня. Пряма трансляції на Paramount і на DAZN (для США) розпочнеться 28 числа о 7 вечора за тихоокеанським часом.
Крім того, бій Ємельяненко - Джексон запланований в сітці мовлення російських телеканалів "Матч ТВ", "Матч! Планета" і "Матч! Боєць". Початок прямого ефіру о 05:00 ранку неділі, 29 грудня. Час вказаний київський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 січня Федір Ємельяненко програв фінальний бій Гран-прі Bellator 214 в Інглвуді (Каліфорнія). Поєдинок тривав лише 35 секунд.
35-річний Бейдер відправив 42-річного Ємельяненка в нокаут першим же ударом і став чемпіоном у важкій вазі.
Після поєдинку відомий екс-боєць ММА Олег Тактаров заявив, що на поразку Федора вплинула присутність Едгара Запашного в його команді.
Бейдер в інтерв'ю розповів, як нокаутував Ємельяненка, заявивши, що довго тренував цей удар.
Пізніше стали відомі наслідки нокауту для Ємельяненка : боєць не зміг прийти на пресконференцію.
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