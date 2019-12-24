Де дивитися бій Ємельяненко - Джексон: розклад трансляцій Bellator 236

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко в центральному поєдинку турніру Bellator 236 з битиметься з американцем Квінта Джексоном.

Зустріч розпочнеться о Японії в 12 дня 29 грудня. Пряма трансляції на Paramount і на DAZN (для США) розпочнеться 28 числа о 7 вечора за тихоокеанським часом.

Крім того, бій Ємельяненко - Джексон запланований в сітці мовлення російських телеканалів "Матч ТВ", "Матч! Планета" і "Матч! Боєць". Початок прямого ефіру о 05:00 ранку неділі, 29 грудня. Час вказаний київський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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