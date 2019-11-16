На турнірі MMA на бій випустили 12-річних дівчаток - відеофакт

У Спокане (США), пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Conquest of the Cage Krem 2, а рамках якого відбувся бій між 12-річними дівчатками – Дариною Глассберн і Лолою Попадатос.

Дарина Глассберн (ліворуч) і Лола Попадатос

Поєдинок пройшов за аматорським правилами MMA – без ударів ліктями і колінами в голову і більше нагадував заворушку шкільних подруг. В результаті дівчинки обійшлися взагалі без ударів, а перемогу больовим прийомом здобула Лола.

Lola Papdatos defeats Darina Glassburn at Conquest of the Cage. A sweet moment of sportsmanship between the 12-year-olds following the match. pic.twitter.com/n8B06nO54I - Tim Pham (@TimPhamKREM) November 16, 2019

Мама Лоли Пападатос – Сінді Дандуа – професійний боєць ММА вийшла в октагон за кілька хвилин до бою дочки і поліпшила свій рекорд до 15-4, змусивши суперницю здатися.

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа Instagram Сінді Дандуа

Новини Український боєць ММА звірячим нокаутом став чемпіоном світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Крістіан Едвардс (2-0) добув яскраву перемогу на турнірі Bellator 233.

21-річний Едвардс вже на 16-й секунді зустрічі ідеально потрапив ногою в голову 32-річному Цезарю Беннетту (0-1), ледь не відірвавши йому голову.

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