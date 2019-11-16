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16 листопада • оновлено в 22:35
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На турнірі MMA на бій випустили 12-річних дівчаток - відеофакт

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У Спокане (США), пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Conquest of the Cage Krem 2, а рамках якого відбувся бій між 12-річними дівчатками – Дариною Глассберн і Лолою Попадатос.

Дарина Глассберн (ліворуч) і Лола Попадатос

Дарина Глассберн (ліворуч) і Лола Попадатос

На турнірі MMA на бій випустили 12-річних дівчаток - відеофакт

Поєдинок пройшов за аматорським правилами MMA – без ударів ліктями і колінами в голову і більше нагадував заворушку шкільних подруг. В результаті дівчинки обійшлися взагалі без ударів, а перемогу больовим прийомом здобула Лола.

Мама Лоли Пападатос – Сінді Дандуа – професійний боєць ММА вийшла в октагон за кілька хвилин до бою дочки і поліпшила свій рекорд до 15-4, змусивши суперницю здатися.

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа

Лола Пападатос і її мама Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Сінді Дандуа

Instagram Сінді Дандуа

Новини
Український боєць ММА звірячим нокаутом став чемпіоном світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Крістіан Едвардс (2-0) добув яскраву перемогу на турнірі Bellator 233.

21-річний Едвардс вже на 16-й секунді зустрічі ідеально потрапив ногою в голову 32-річному Цезарю Беннетту (0-1), ледь не відірвавши йому голову.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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