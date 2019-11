На турнірі MMA на бій випустили 12-річних дівчаток - відеофакт

У Спокане (США), пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Conquest of the Cage Krem 2, а рамках якого відбувся бій між 12-річними дівчатками – Дариною Глассберн і Лолою Попадатос.

Поєдинок пройшов за аматорським правилами MMA – без ударів ліктями і колінами в голову і більше нагадував заворушку шкільних подруг. В результаті дівчинки обійшлися взагалі без ударів, а перемогу больовим прийомом здобула Лола.

Lola Papdatos defeats Darina Glassburn at Conquest of the Cage. A sweet moment of sportsmanship between the 12-year-olds following the match. pic.twitter.com/n8B06nO54I