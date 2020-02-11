Дагестанський боєць зламав шию на змаганнях у Росії – опубліковане відео

Дагестанський спортсмен Гаджимурад Магомедов зламав шию під час виконання одного з прийомів на Відкритому кубку світу з греплінгу (вид боротьби – Ред.), що пвідбувся у Санкт-Петербурзі.

У Telegram-каналі РУ_ЧП з'явилося відео страшного моменту з травмою Магомедова. Повідомляється, що, крім удару мозку та закритої черепно-мозкової травми, борцю діагностували перелом шийних хребців з ушкодженням спинного мозку. В результаті отриманих травм руки та ноги спортсмена паралізувало.

Жахлива травма Гаджимурад Магомедова

Варто відзначити, що греплінг – вид спортивних єдиноборств, який вміщує в себе техніку всіх борцівських дисциплін і характеризується мінімальними обмеженнями по використанню больових і задушливих прийомів.

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