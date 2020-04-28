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28 квітня • оновлено в 12:59
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Cyber Суперліга Парі-Матч. Слово фіналістам

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Уже ввечері 28 квітня відбудуться серії за нагороди Cyber Суперліги Парі-Матч. Перший кібербаскетбольний турнір серед професійних гравців від ФБУ тримав у напрузі 12 гравців та уболівальників.

Цікаво, що до вирішальної стадії змагань дійшло відразу два діючих гравці збірної України (Липовий та Петров). Змагання тривали протягом двох тижнів. За нагороди та призові завтра поборються чотири найсильніші гравці. У бронзовій серії зійдеться Олександр Липовий та Андрій Кожем’якін, а перше місце змагань розіграють В’ячеслав Петров і Юрій Кондраков.

Перед вирішальною серією (до двох перемог) ми задали Петрову та Кондракову два однакові питання та почили у відповідь доволі схвальні відгуки та амбітні цілі на фінал.

1. Як загалом можеш оцінити перший кібертурніру, як сили суперників та турнірний шлях?

2. У фіналі зустрічаєшся зі своїм одноклубником. Ти прекрасно знаєш його сильні сторони на ігровому майданчику чи встиг уже вивчити його гру на ігровому симуляторі NBA2K20? Є певний мандраж перед фіналом?

Cyber Суперліга Парі-Матч. Слово фіналістам

Юрій Кондраков

1. Сам турнір ще не завершився, але я уже можу сказати, що він вдався. Дякую Федерації баскетболу, що зуміла його організувати для професійних баскетболістів. Я спілкувався майже з усіма 12-ма гравцями, які брали у ньому участі і абсолютно від усіх чув лише позитивні відгуки, дехто горить бажанням узяти реванш. Думаю цей турнір не останній і теоретично його можна й розширити, можливо у форматі якоїсь навіть ліги.

2. Мандражу перед фіналом не відчуваю. Я у своїх силах впевнений, знаю як грає Слава Петров. Ми в баскетбольний симулятор грали з ним ще на Універсіаді у Тай-Пеї. Він продовжує грати у своєму стилі і важливо до нього пристосуватися, побачимо, як усе буде уже завтра. Слава виступає на цьому турнірі з "Лейкерс", це додатковий бонус, ними легко керувати і не просто проти них захищатися.

Мені потрібно максимально сконцентрованим підійти до цієї серії, максимально ускладнити йому атаки з трисекундної зони, аби більше атакував з периметру, або середньої дистанції. У ситуації з його улюбленими швидкими відривали ЛеБроном буду намагатися фолити.

До речі, додатковий приємний бонус, як нам сказали перед стартом змагань, – призові для перших місць, за це окрема подяка ФБУ, це додає зайвої мотивації на турнірі, аби він був по-спортивному цікавий.

Cyber Суперліга Парі-Матч. Слово фіналістам

В’ячеслав Петров

1. Турнір дуже цікавий, я навіть десь не чекав на це, усе доволі азартно та напружено. Майже усі матчі видаються доволі напруженими. Відносно легкими для мене видалися лише перші матчі плей-оф де я зумів використати свої плюси. У груповому етапі та других матчах серії плей-оф було значно важче. У груповому матчі з Пустовим перемогу вирвав на останніх секундах, з Антиповим теж усе вирішувалося на останніх хвилинах. Прекрасна можливість провести вдало з хлопцями час і прожити цей карантин, внести якесь різноманіття у проведення часу. Зараз можна розбавити індивідуальні тренування ще й турнірною складовою, на жаль поки лише кіберспорт. Упевнений завтра нас чекає дуже цікавий фінал.

2. Це буде цікава серія. З Юрою ми ще не зустрічалися на цьому турнірі і від того буде ще цікавіше. Він дуже сильний суперник, я переглянув його кілька ігор, помітно, що він награний, із хорошим досвідом. Шанси є у кожного з нас, це гра, а тим більше віртуальна. Тут важливо, як піде і хто зможе краще використати у ключових ситуаціях свої моменти та прочитати гру. Думаю ми маємо шанси "50 на 50". Запрошую уболівальників подивитися трансляцію фіналу, звісно це не наш улюблений класичний баскетбол, але задоволення від перегляду теж можна отримати.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Суперліга Кіберспорт
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