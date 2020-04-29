Cyber Суперлига Пари-Матч: підсумки історичного турніру

Федерація баскетболу України спільно з титульним спонсором TM "PariMatch" провела перший в історії України кібертурнір серед професійних баскетболістів.

Участь у змаганнях взяли 12 професійних баскетболістів, які виступають за збірну України та клуби Суперліги Парі-Матч. Змагання пройшли на консолі Sony Playstation у грі NBA 2k20. Переможцем змагань став центровий збірної України та столичного "Київ-Баскету" - В’ячеслав Петров.

На шляху до фіналу учасники кібертурніру з NBA 2K20, подолали груповий раунд, після чого пройшли серії до двох перемог у чвертьфіналі та півфіналі. Змагання тривали протягом двох тижнів, а кожен з фіналістів мав відіграти близько 10-ти матчів.

Перед стартом змагань відбувся драфт, за підсумками якого баскетболісти обрали собі команду NBA, якою керуватимуть.

У фінальній серії кібертурніру В’ячесла Петров з "Київ-Баскета" здолав свого одноклубника - Юрія Кондракова. Серія виявилася дуже напруженою. У перших двох матчах геймери розділили перемоги, а у вирішальній третій грі серії перемогу святкував Петров, який на цьому турнірі виступав з "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Турнір дуже цікавий, я навіть десь не чекав на це, усе доволі азартно та напружено. Майже усі матчі видалися доволі рівними. Загалом хочу подякувати організаторам. Вони нам надили прекрасну можливість провести вдало з хлопцями час і прожити цей карантин різноманітніше. Можна було розбавити індивідуальні тренування ще й турнірною складовою", - говорить Петров.

Третє місце в першому кіберспортивному баскетбольному турнірі – Cyber Суперлізі Парі-Матч виборов захисник "Запоріжжя" - Андрій Кожем’якін. У серії за бронзу він здолав захисника збірної України та грецького "Промітеаса" - Олександра Липового. Кожен з призерів отримає призові від організаторів за участь у змаганнях.

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