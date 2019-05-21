Чемпіонку Європи з Росії дискваліфікували і відібрали титул

Російська легкоатлетка Марія Пономарьова, що спеціалізується на спортивній ходьбі, дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Дискваліфікація 23-річної спортсменки відраховується з 8 березня 2018 року. Пономарьова звинувачується в порушенні пункту 32.2 Антидопінгових правил Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (застосування або спроба застосування забороненої речовини і / або методу), повідомляє прес-служба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Результати Пономарьової в період з 8 липня 2015 року по 8 березня 2018 року буде анульовано, таким чином вона буде позбавлена титулу переможниці молодіжного чемпіонату Європи, який пройшов в Естонії в 2015 році.

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