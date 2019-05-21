Чемпіонку Європи з Росії дискваліфікували і відібрали титул

Російська легкоатлетка Марія Пономарьова, що спеціалізується на спортивній ходьбі, дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.
Дискваліфікація 23-річної спортсменки відраховується з 8 березня 2018 року. Пономарьова звинувачується в порушенні пункту 32.2 Антидопінгових правил Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (застосування або спроба застосування забороненої речовини і / або методу), повідомляє прес-служба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Результати Пономарьової в період з 8 липня 2015 року по 8 березня 2018 року буде анульовано, таким чином вона буде позбавлена титулу переможниці молодіжного чемпіонату Європи, який пройшов в Естонії в 2015 році.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіста збірної України за зраду позбавили чемпіонської медалі.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".