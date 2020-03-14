Чемпіонка України зі стрибків у висоту серед юніорів-2013 Ольга Ладига на смерть збила вагітну на пішохідному переході в Миколаєві.

Як повідомляє "Преступности.Нет" трагедія сталася в мікрорайоні Намив. 25-річна спортсменка на своєму Mitsubishi Pajero збила дівчину, після чого врізалася в Geely, що їхала попереду .

Відеореєстратор в машині очевидця записав сам інцидент і те, що трапилося в наступні кілька хвилин. Видно, як Ладига вибігає зі свого авто і кидається в паніці, не знаючи, що робити далі.

На місці події з'ясувалося, що вона не мала права керувати автомобілем, оскільки ніколи не отримувала посвідчення водія. Автомобіль належав її бойфренду.

У поліції Миколаївській області уточнили, що загиблiй було 32 роки. Зараз вирішується питання про затримання Ладиги.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть"), внаслідок чого спортсменці загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

ДТП з Ольгою Ладигою Перступності.нет

Ольга Ладига @oladyga

Ольга Ладига @oladyga

Ольга Ладига @oladyga

Ольга Ладига @oladyga

Ольга Ладига @oladyga

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу трагічно загинула в селі Тарасівка, Київської області.

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