Чемпіонка UFC знівечила суперницю, здобувши "одну з найкращих перемог в історії"

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій категорії Вейлі Чжан на турнірі UFC 248 захистила титул в бою з представницею Польщі Йоанною Єджейчик.

По ходу поєдинку Єджейчик пропустила кілька сильних ударів по обличчю, через що у неї з'явилася величезна гематома. Користувачів Twitter нажахав стан обличчя польської спортсменки. Деякі вважали, що китайська спортсменка знівечила претендентку. Крім того, багато користувачів назвали цей бій одним з кращих в історії UFC.

Guys, leave Israel Adesanya vs Yoel Romero boring fight first.



You see this Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk fight? It was a cracker! 💥💥💥



None of these ladies came in with water ... both flaming hot with strikes.



What a night! # UFC248



