Чемпіонка UFC знівечила суперницю, здобувши "одну з найкращих перемог в історії"

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій категорії Вейлі Чжан на турнірі UFC 248 захистила титул в бою з представницею Польщі Йоанною Єджейчик.

Чжан - Єджейчик

По ходу поєдинку Єджейчик пропустила кілька сильних ударів по обличчю, через що у неї з'явилася величезна гематома. Користувачів Twitter нажахав стан обличчя польської спортсменки. Деякі вважали, що китайська спортсменка знівечила претендентку. Крім того, багато користувачів назвали цей бій одним з кращих в історії UFC.

Guys, leave Israel Adesanya vs Yoel Romero boring fight first.



You see this Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk fight? It was a cracker! 💥💥💥



None of these ladies came in with water ... both flaming hot with strikes.



What a night! # UFC248



pic.twitter.com/YhNVz24wEp - Henry O (@ onos_147) March 8, 2020

This is the best womans fight I've ever seen in the UFC # UFC248 pic.twitter.com/0YuZxGLiso - DailySportsDosage (@DailySports_DSD) March 8, 2020

Weili Zhang | # UFC248



"Magnum" (21-1) derrota a Joanna Jędrzejczyk por decisión dividida (48-47, 48-47 y 47-48). Zhang consigue su 21 victoria consecutiva y retiene el cinturón el paja en una de las mejores peleas femeniles que he visto en toda mi vida , menudo espectáculo pic.twitter.com/phHYuKtDnH - El rincón de las MMA (@RinconMMA) March 8, 2020

Йоанна Єджейчик після бою кадр з відео

Йоанна Єджейчик (праворуч) після бою кадр з відео

Йоанна Єджейчик до бою joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою joannajedrzejczyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку вечора чемпіон UFC у середній дивізіоні новозеландець Ісраель Адесан'я (19-0) захистив титул проти представника Куби Йоеля Ромеро (13-5). Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

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