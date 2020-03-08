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8 березня • оновлено в 20:35
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Чемпіонка UFC знівечила суперницю, здобувши "одну з найкращих перемог в історії"

1.3т
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Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій категорії Вейлі Чжан на турнірі UFC 248 захистила титул в бою з представницею Польщі Йоанною Єджейчик.

Чжан - Єджейчик

Чжан - Єджейчик

По ходу поєдинку Єджейчик пропустила кілька сильних ударів по обличчю, через що у неї з'явилася величезна гематома. Користувачів Twitter нажахав стан обличчя польської спортсменки. Деякі вважали, що китайська спортсменка знівечила претендентку. Крім того, багато користувачів назвали цей бій одним з кращих в історії UFC.

Йоанна Єджейчик після бою

Йоанна Єджейчик після бою

кадр з відео

Йоанна Єджейчик (праворуч) після бою

Йоанна Єджейчик (праворуч) після бою

кадр з відео

Йоанна Єджейчик до бою

Йоанна Єджейчик до бою

joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою

Йоанна Єджейчик до бою

joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою

Йоанна Єджейчик до бою

joannajedrzejczyk

Йоанна Єджейчик до бою

Йоанна Єджейчик до бою

joannajedrzejczyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку вечора чемпіон UFC у середній дивізіоні новозеландець Ісраель Адесан'я (19-0) захистив титул проти представника Куби Йоеля Ромеро (13-5). Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
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