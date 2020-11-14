Чемпіонка світу – чиновникам Росії: "спасибі" за ганьбу

Російська триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене відреагувала на п'ятиріччя від дня відсторонення російських легкоатлетів від міжнародних змагань, опублікувавши пост з хештегом # ганьба.

У себе в сторіз титулована спортсменка "подякувала" Мінспорту, Олімпійському комітету Росії (ОКР) і Всеросійськiй федерації легкої атлетики (ВФЛА) за те, що сталося.

"Коли і п'яти років на повернення прапора і гімну мало. "Спасибі", рідні Мінспорту, ОКР та ВФЛА за "турботу" про спортсменів і за ударну п'ятирічку", – написала 27-річна стрибунка.

Пізніше пост був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього главу Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахнічева засудили до трьох років тюремного ув'язнення у справі про приховування позитивних допінг-проб спортсменів з РФ.