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Чемпіонка США трагічно померла в 32 роки

7.1тЧитати матеріал російською

Відома бігунка Габріель Грюнвальд померла від онкологічного захворювання у віці 32 років.

Чемпіонка США на дистанції 3000 метрів у закритих приміщеннях боролася з раком близько десяти років. За словами її чоловіка, Габріель померла уві сні.

Спортсменка не кидала тренувань і продовжувала виступати на тлі боротьби з захворюванням. З 2016-му Грюнвальд вирішила, що їй вдалося перемогти рак, проте, як з'ясувалося при обстеженні, їй потрібно подальше лікування.

На чемпіонаті світу-2014 у тій же дисципліні вона показала дев'ятий результат. У 2011-му вона брала участь у національному відборі до Олімпіади в Лондоні, де фінішувала четвертою.

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

Габріель Грюнвальд

Габріель Грюнвальд

Instagram

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Токарева Ксения
Токарева Ксения
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