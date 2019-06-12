Чемпіонка США трагічно померла в 32 роки

Відома бігунка Габріель Грюнвальд померла від онкологічного захворювання у віці 32 років.
Чемпіонка США на дистанції 3000 метрів у закритих приміщеннях боролася з раком близько десяти років. За словами її чоловіка, Габріель померла уві сні.
Спортсменка не кидала тренувань і продовжувала виступати на тлі боротьби з захворюванням. З 2016-му Грюнвальд вирішила, що їй вдалося перемогти рак, проте, як з'ясувалося при обстеженні, їй потрібно подальше лікування.
На чемпіонаті світу-2014 у тій же дисципліні вона показала дев'ятий результат. У 2011-му вона брала участь у національному відборі до Олімпіади в Лондоні, де фінішувала четвертою.
Габріель Грюнвальд
Габріель Грюнвальд
Габріель Грюнвальд
Габріель Грюнвальд
Габріель Грюнвальд
Габріель Грюнвальд
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