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5 грудня • оновлено в 00:07
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Чемпіонка Європи відмовилася виступати за Росію, змінивши громадянство

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Відома спортивна гімнастика з Росії Марія Харенкова на Олімпіаді-2020 на Токіо представлятиме Грузію.

"Національні олімпійські комітети і міжнародна федерації досягли домовленості, що Марія Харенкова, яка виступала за Росію, зможе представити Грузію на Олімпіаді-2020", – цитує "Спорт-Експрес" директора з комунікацій МОК Марка Адамса.

21-річна уродженка Ростова-на-Дону є бронзовим призером чемпіонату світу 2014 року у командних змаганнях, чемпіонкою Європи у вправі на колоді.

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram Марії Харенковой

Новини
Чемпіонка світу з біатлону втекла з Росії і вирішила змінити громадянство

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі російські фігуристи Костянтин Мілюков і Вікторія Сафонова поміняли спортивне громадянство і з наступного сезону почнуть виступати за збірну Білорусі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
спортивна гімнастика
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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