Головна Новини
23 травня • оновлено в 17:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіона світу Луво Маньонга затримали за пияцтво в парку

3.1т
Читати матеріал російською

Чемпіон світу зі стрибків у довжину південноафриканець Луво Маньонга був затриманий за розпивання спиртних напоїв у парку, повідомляє BBC Sport.

Згідно поліцейському рапорту, Маньонга був спійманий в парку Тубелітша в Каяманді, розташованому в передмісті Стелленбоша на околиці знаменитого виноробного району Західної Капської провінції.

Луво Маньонга

Луво Маньонга

@luvomanyonga

Повідомляється, що найближчим часом 29-річний спортсмен постане перед судом. Йому загрожує штраф в розмірі 140 доларів за порушення режиму самоізоляції, введеного в ПАР через пандемію коронавiрусу.

У 2012 році Маньога був дискваліфікований на 18 місяців після того, як в його організмі були виявлені наркотики. Потім спортсмен лікувався від метамфетамінової залежності. Луво довелося пропустити Олімпійські ігри в Лондоні після того, як він виграв "золото" на чемпіонаті світу серед юнаків до 20 років у 2010 році.

Пізніше Маньонга привернув увагу всього світу легкої атлетики своєю реабілітацією завдяки підтримці з боку ключових людей як всередині, так і за межами спортивного світу.

Він переміг свою залежність в 2015 році, переїхавши в Преторію, щоб відновити свою кар'єру. В результаті південноафриканець повернувся в спорт і в 2016 році став срібним призером Олімпіади в Ріо де Жанейро. Через рік Маньонга виграв чемпіонат світу.

"Я концентруюся на один день і тримаюся подалі від усього, що може привести мене до рецидиву - алкоголь, втеча з дому, це не є частиною мого життя на даний момент", – сказав він після того, як став чемпіоном світу в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий голландський спортсмен Юрі ван Гелдер був виключений з національної збірної зі спортивної гімнастики, яка виступала на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Після перемоги на кваліфікації ван Гелдер покинув Олімпійське селище, повернувшись вранці наступного дня в стані алкогольного сп'яніння.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
ПАР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку