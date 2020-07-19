Чемпіон України вибачився перед росіянином за "неправильне святкування" перемоги в UFC

Грузинський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Роман Долідзе (7-0), шість разів вигравав чемпіонат України WWFC, прокоментував власну поведінку після перемоги над напівважковаговик з Росії хадисів Ібрагімовим.

На турнірі UFC Fight Night: Фігейреду vs. Бенавідез 2 в кінці першого раунду він нокаутував суперника коліном і переміг технічним нокаутом. Після дострокового закінчення бою Долідзе експресивно відсвяткував успіх прямо перед поваленим Ібрагімовим.

"Це було трішечки неправильно. Це викликано тим, що був накал під час зважування. Я трошки не зрозумів цього. Але такі речі мені допомагають в октагоні. В октагоні я зовсім інша людина, ніж в житті. Ми [до зважування] зустрілися, поспілкувалися. А тут підійшов – борзо дивиться на мене. Я думаю: що сталося? Для мене це незвичайна ситуація. Я вибачився, бо це було трошки неправильно", – пояснив 32-річний грузин в інтерв'ю "Спорт-Експресу".

Долідзе переїхав в Україну в 2008 році, вступивши в Одеський національний морський університет. У 2014 році Роман став чемпіоном Європи з грепплінгe. У ММА Долідзе дебютував в 2016 році.

На початку 2019 року підписав контракт з UFC.