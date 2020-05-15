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16 травня • оновлено в 03:34
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Чемпіон України "Барком-Кажани" подали заявку на участь в першості Польщі

8.7т
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Чемпіон України з волейболу "Барком-Кажани" подали заявку на участь у польській ПлюсЛізі в сезоні 2020/21, але шанси на її задоволення залишаються вкрай низькими через коронавірус.

"Я можу підтвердити, що команди з Берліна і Львова подали заявки на участь у нашому чемпіонаті. Для нас це велика честь. Через пандемію коронавірусу мені складно уявити, що в нинішній ситуації в ПлюсЛігу увійдуть команди з інших країн. Але в майбутньому все можливо. Ми обов'язково розглянемо ці заявки", – передає слова функціонера польської волейбольної ліги Каміла Скадовського видання Przeglad Sportowy.

"Барком-Кажан"

"Барком-Кажан"

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Відзначимо, що команда "Барком-Кажани" є дворазовим чемпіоном України, вигравши дві останніх першості. Вони лідирували і в нинішньому сезоні, однак через пандемію коронавірусу чемпіонат був достроково завершений без визначення переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року збірна України вперше в своїй історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з волейболу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Волейбол
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