Чемпіон UFC сенсаційно програв титул нокаутом

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі Даніель Корм'є (22-2) несподівано програв свій титул нокаутом етнічному хорвату Стіпе Міочічу (19-3).

Головний поєдинок на турнірі UFC 241 в Анахаймі сенсаційно завершився в третьому раунді. Перші два пройшли за тотальної переваги Корм'є. 40-річний американець вдало працював в стійці і зробив ефектний тейкдаун, який ледь не завершився нокаутом Міочіча.

У третій п'ятихвилинці Стіпе зміг знайти ключ до успіху. Корм'є зосередився на захисті корпусу, а Міочіч за хвилину до кінця раунду потрапив по щелепі. Даніеля повело, він відійшов до сітки, де його і добив американський хорват.

Кормье - Міочіч

Корм'є - Міочіч

Корм'є - Міочіч

Корм'є - Міочіч

Корм'є - Міочіч

Корм'є - Міочіч

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді минулого року Корм'є переміг задушливим прийомом співвітчизника Дерріка Льюїса і зберіг титул чемпіона UFC у важкій вазі.

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