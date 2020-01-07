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7 січня • оновлено в 22:44
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Чемпіон світу з волейболу помер в Росії

1.2т
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Чемпіон світу з волейболу 1952 року Євген Кошелев помер у віці 89 років, повідомляється на офіційному сайті Всеросійської федерації волейболу (ВФВ).

Чемпіон світу з волейболу помер в Росії

"Ми з глибоким сумом сповіщає, що на дев'яностому році життя помер багаторазовий срібний призер чемпіонатів СРСР у складі московських команд МАІ і "Буревісник", переможець першості світу 1952 року народження, майстер спорту Євген Кошелев", - йдеться в повідомленні.

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Автор
Максим Богданов
Тег
Новини Росії
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