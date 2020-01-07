Чемпіон світу з волейболу помер в Росії

Чемпіон світу з волейболу 1952 року Євген Кошелев помер у віці 89 років, повідомляється на офіційному сайті Всеросійської федерації волейболу (ВФВ).

"Ми з глибоким сумом сповіщає, що на дев'яностому році життя помер багаторазовий срібний призер чемпіонатів СРСР у складі московських команд МАІ і "Буревісник", переможець першості світу 1952 року народження, майстер спорту Євген Кошелев", - йдеться в повідомленні.

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як повідомляв OBOZREVATEL , 2 січня колишній комісар Національної баскетбольної асоціації Девід Стерн помер 1 січня 2020 року у віці 77 років від крововиливу в мозок, яке він переніс три тижні тому.

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