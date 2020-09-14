Чемпіон світу з Білорусі: в нас стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують та принижують

Жорстокі побиття протестуючих проти режиму Олександра Лукашенка не повинні залишитися безкарним.

Про це заявив білоруський чемпіон світу і Європи з самбо Степан Попов. За його словами, він ніколи не пробачить і не зрозуміє дій силовиків. Він згадав, що з багатьма з них разом тренувався.

"Хочу звернутися до всіх представників єдиноборств. Всі ми сильні хлопці і можемо постояти за себе і за своїх близьких, наприклад, якщо на нас хтось нападе на вулиці. Але коли це роблять ті, хто повинен нас захищати, та й ще б'ють з неймовірною жорстокістю, стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують і принижують... Якими б ми не мали титулами, використовувати свої навички у відповідь, ми не хочемо! Багато з цих хлопців ділили з нами спортивні зали, ринги, татамі, борцівські килими. Все це просто перевернуло мою свідомість. Це складно зрозуміти і не можна пробачити", – сказав Попов у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська біатлоністка Надія Скардіно різко відповіла олімпійському чемпіону з Росії Олександру Тихонову за критику спортсменів, які виступили проти Олександра Лукашенка.

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