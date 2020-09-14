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Чемпіон світу з Білорусі: в нас стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують та принижують

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
2,7 т.
Степан Попов засудив дії ОМОНівців. Instagram Степана Попова

Жорстокі побиття протестуючих проти режиму Олександра Лукашенка не повинні залишитися безкарним.

Про це заявив білоруський чемпіон світу і Європи з самбо Степан Попов. За його словами, він ніколи не пробачить і не зрозуміє дій силовиків. Він згадав, що з багатьма з них разом тренувався.

"Хочу звернутися до всіх представників єдиноборств. Всі ми сильні хлопці і можемо постояти за себе і за своїх близьких, наприклад, якщо на нас хтось нападе на вулиці. Але коли це роблять ті, хто повинен нас захищати, та й ще б'ють з неймовірною жорстокістю, стріляють, калічать, по-звірячому знущаються, ґвалтують і принижують... Якими б ми не мали титулами, використовувати свої навички у відповідь, ми не хочемо! Багато з цих хлопців ділили з нами спортивні зали, ринги, татамі, борцівські килими. Все це просто перевернуло мою свідомість. Це складно зрозуміти і не можна пробачити", – сказав Попов у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська біатлоністка Надія Скардіно різко відповіла олімпійському чемпіону з Росії Олександру Тихонову за критику спортсменів, які виступили проти Олександра Лукашенка.

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самбоПротести у Білорусі
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