Чемпіон Росії вийшов з дому і зник

Чемпіон Росії зі сноубордингу Андрій Палькін пропав безвісти в місті Златоусті Челябінської області.
Андрій Палькін
Він пішов з дому 4 вересня і з тих пір на зв'язок з рідними не виходив, повідомили в середу в ГУ МВС регіону.
"4 вересня прийнято заяву від матері 26-річного спортсмена. За її словами, він і раніше міг якийсь час не з'являтися вдома, але при цьому завжди знаходився на зв'язку. За заявою матері в місті організовані розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого", - повідомили в прес-службі поліцейського главку Уралу.
До пошуків спортсмена підключилися і волонтери, які допомагають в розповсюдженні листівок з прикметами спортсмена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло призерки Олімпійських ігор 1992 року в гірськолижному спорті було виявлено громадянською гвардією Іспанії в районі гори Ла-Пеньота, повідомляє Marca.
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