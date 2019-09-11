Головна Новини
12 вересня • оновлено в 00:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіон Росії вийшов з дому і зник

1.8т Читати матеріал російською

Чемпіон Росії зі сноубордингу Андрій Палькін пропав безвісти в місті Златоусті Челябінської області.

Андрій Палькін

Андрій Палькін

Він пішов з дому 4 вересня і з тих пір на зв'язок з рідними не виходив, повідомили в середу в ГУ МВС регіону.

"4 вересня прийнято заяву від матері 26-річного спортсмена. За її словами, він і раніше міг якийсь час не з'являтися вдома, але при цьому завжди знаходився на зв'язку. За заявою матері в місті організовані розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого", - повідомили в прес-службі поліцейського главку Уралу.

До пошуків спортсмена підключилися і волонтери, які допомагають в розповсюдженні листівок з прикметами спортсмена.

Новини
В Росії зник легендарний мексиканський фанат

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло призерки Олімпійських ігор 1992 року в гірськолижному спорті було виявлено громадянською гвардією Іспанії в районі гори Ла-Пеньота, повідомляє Marca.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
сноуборд
Місце
Росія Челябінськ
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это зона гетто концлагерь
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel