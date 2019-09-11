Чемпіон Росії вийшов з дому і зник

Чемпіон Росії зі сноубордингу Андрій Палькін пропав безвісти в місті Златоусті Челябінської області.

Андрій Палькін

Він пішов з дому 4 вересня і з тих пір на зв'язок з рідними не виходив, повідомили в середу в ГУ МВС регіону.

"4 вересня прийнято заяву від матері 26-річного спортсмена. За її словами, він і раніше міг якийсь час не з'являтися вдома, але при цьому завжди знаходився на зв'язку. За заявою матері в місті організовані розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого", - повідомили в прес-службі поліцейського главку Уралу.

До пошуків спортсмена підключилися і волонтери, які допомагають в розповсюдженні листівок з прикметами спортсмена.

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