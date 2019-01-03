Чемпіон Європи з України госпіталізований у важкому стані

Абсолютний чемпіон Європи-2017 BJJ (бразильський джиу-джитсу) Олег Ганичев госпіталізований із інсультом. У відомого українського бійця паралізована половина тіла.

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"Він лежить у звичайній палаті нейрохірургії. Інсульт ішемічного типу, великий набряк зі зміщенням. Паралізована ліва половина тіла. Але він мислить і спілкується ясно. На місяць реабілітації у приватній клініці вже зібрали, але перевести поки не можемо через гострий стан", — прокоментувала ситуацію дружина спортсмена Тетяна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні минулого року український борець Роман Непота став чемпіоном Європи IBJJF із бразильського джиу-джитсу 2018 у категорії Adult серед синіх поясів. Першість стартувала в Лісабоні (Португалія) 17 січня на спортивній арені в місті Одівелаш і тривала 7 днів.