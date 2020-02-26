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26 лютого • оновлено в 21:23
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"Чарівник" з UFC "базукою" в щелепу нокаутував суперника

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Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Джон Додсон (20-11) на прізвисько Чарівник добув ефектну перемогу на UFC Fight Night 167.

У Ріо-Ранчо (США) Додсон нокаутував Натаніеля Вуда (16-3).

У дебюті третього раунду британець агресивно пішов у напад, пробивши по щелепі опонента, однак Додсон вдало контратакував. Після потужного "пострілу" британський боєць впав в нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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