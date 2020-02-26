Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Джон Додсон (20-11) на прізвисько Чарівник добув ефектну перемогу на UFC Fight Night 167.

У Ріо-Ранчо (США) Додсон нокаутував Натаніеля Вуда (16-3).

У дебюті третього раунду британець агресивно пішов у напад, пробивши по щелепі опонента, однак Додсон вдало контратакував. Після потужного "пострілу" британський боєць впав в нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському бійцеві MMA Михайлу Коробкову присудили поразку через пісню "Люцифер" групи "Корозія металу", під яку він вийшов на ринг проти Султана-али Давудова.

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